Общий рейтинг компаний Москвы по установке счетчиков воды, поверке и замене. Отзывы реальных клиентов.

Установка счетчиков воды в Москве и Московской области

a:2:{s:4:"TEXT";s:4677:"

Жители большого мегаполиса и его окрестностей привыкли к существенным ежемесячным тратам, значительную часть которых составляет плата за коммунальные услуги. Уменьшить величину расходов можно разными способами, а начать легче всего с водомеров.

Что же хорошего в приборах учета воды? На первый взгляд, в квартире появляются новые устройства, которые необходимо обслуживать, осматривать – хотя бы для того, чтобы снять показания, – да еще и передавать значения ИПУ каждый месяц.

Но водосчетчики окупятся уже в первые месяцы использования, ведь теперь придется платить только за фактически израсходованные водные ресурсы по специальным тарифам, а не по показателям общедомового потребления и увеличенному среднему тарифу.

Еще одно преимущество заключается в том, что, наконец, жители квартиры смогут увидеть, сколько реально они потребляют воды и начать этот процесс контролировать.

Можно, допустим, передвигать время стирки на ночные часы и элементарно закрывать кран во время утренних/вечерних гигиенических процедур.

Если кажущаяся сложность видится в передаче данных с приборов учета, то и об этом не стоит беспокоиться, ведь показания легко передать дистанционно: на Портале государственных услуг, с помощью приложения в мобильном телефоне и даже по смс (подробности есть здесь).

Как устанавливаются водосчетчики?

Установка водосчетчиков на любые виды труб – процесс достаточно трудоёмкий, но имеющие лицензию компании справляются с ним очень оперативно. В общем виде процедура эта, как в столице, так и области происходит таким образом. Сначала счетчики воды регистрируют, как правило, в ЕИРЦ.

Затем их монтируют, пломбируют и составляют акт ввода в эксплуатацию. Момент составления акта является отправной точкой на пути к бережному потреблению воды и началом к оплате только тех водных ресурсов, которыми Вы реально пользовались. Обычно исправные приборы охраняют бюджет квартирантов и не беспокоят следующие 4-6 лет (срок службы зависит от информации в паспорте на ИПУ) до момента поверки.

Но и с поверкой у Вас не возникнет проблем, эту процедуру также осуществляют множество организаций.

Установку счетчиков воды в любом районе Москвы и Московской области осуществляют специализированные компании. Прочитать отзывы и ознакомиться с рейтингом фирм можно здесь: https://ovode-rating.store

Берегите воду и экономьте свой бюджет!

";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}