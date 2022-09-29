Независимый рейтинг компаний, работающих со счетчиками воды

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Общий рейтинг компаний Москвы по установке счетчиков воды, поверке и замене. Отзывы реальных клиентов.

Место в рейтинге Логотип компании Название компании Голоса Проголосовать Оставить заявку Читать / оставить отзыв
За Против За Против
1 СТЭК СТЭК 526 94
620
2 РЦСМ РЦСМ 400 27
427
3 Mosmetrolog.ru Mosmetrolog.ru 130 7
137
4 Аршин Аршин 122 5
127
5 ММ ЦЕНТР ММ ЦЕНТР 112 1
113
6 СтройУчетСервис СтройУчетСервис 160 96
256
7 Межрегиональный центр стандартизации и метрологии Межрегиональный центр стандартизации и метрологии 243 179
429
8 ВодоПроект ВодоПроект 110 48
158
9 ДБУ Поверка ДБУ Поверка 84 22
106
10 МосМетроУчет-ДБУ МосМетроУчет-ДБУ 75 19
94
11 Эталон-Сервис Эталон-Сервис 176 128
304
12 ИР-сервис ИР-сервис 139 96
235
13 ЖКХ-СЕРВИС ЖКХ-СЕРВИС 177 134
311
14 ЕИРЦ-Групп ЕИРЦ-Групп 65 24
89
15 МосВодоМир МосВодоМир 40 5
45
16 ООО "ВОДОМЕР СЕРВИС" ООО "ВОДОМЕР СЕРВИС" 30 2
32
17 Единый Центр Экономии Ресурсов Единый Центр Экономии Ресурсов 169 146
315
18 ЭкономМонтажСервис ЭкономМонтажСервис 46 29
75
19 Мосспецсервис Мосспецсервис 138 123
261
20 Мосбытэнерго Мосбытэнерго 26 14
40
21 Московская Реконструкция Московская Реконструкция 36 24
60
22 СтройГарант СтройГарант 137 126
263
23 МОНТАЖСЕРВИС МОНТАЖСЕРВИС 10 0
10
24 СантехСервис СантехСервис 12 2
15
25 Научно производственная фирма «ПЕНТА» Научно производственная фирма «ПЕНТА» 21 11
32
26 Универсал групп Универсал групп 134 125
259
27 ООО СПК Экономи ООО СПК Экономи 34 30
64
28 Ростест Ростест 14 12
26
29 Мос-Водомонтаж Мос-Водомонтаж 5 3
8
30 Metrit Metrit 1 0
1
31 Точный результат Точный результат 0 0
0
32 ООО «ТПС» ООО «ТПС» 0 0
0
33 Свэк Свэк 5 6
11
34 Ресурс Ресурс 0 1
1
35 Мосводоуправление Мосводоуправление 21 23
44
36 Монтаж Ир-сервис (МИРС) Монтаж Ир-сервис (МИРС) 4 6
10
37 Водоучет Сервис Водоучет Сервис 46 48
94
38 Мультисантехника Мультисантехника 3 5
8
39 Мосводоучет Мосводоучет 18 21
39
40 АКВАМЕТР АКВАМЕТР 0 3
3
41 СЦ МосВодоЭкономия СЦ МосВодоЭкономия 4 9
13
42 Ценнер-Водоприбор Лтд. Ценнер-Водоприбор Лтд. 7 12
19
43 АВТ-Сервис МосПоверка АВТ-Сервис МосПоверка 2 9
11
44 СпецВодоРесурс СпецВодоРесурс 16 24
40
45 Водоучет (Зел.АО) Водоучет (Зел.АО) 6 17
23
46 Злата Злата 11 25
36
47 ВодоучетЖКХ ВодоучетЖКХ 13 28
41
48 МосВодоСервис МосВодоСервис 16 33
49
49 Доступный Сервис Доступный Сервис 39 57
96
50 Инженерная служба Инженерная служба 1 21
22
51 МОСЭНЕРГОСБЫТ МОСЭНЕРГОСБЫТ 5 33
38
52 Спец Монтаж Спец Монтаж 96 143
239
53 Мультисистема Мультисистема 103 152
255
54 H2O-Технологии H2O-Технологии 91 143
234
55 Сантехучет Сантехучет 15 79
94
56 Городской Центр Учета и Экономии ресурсов Городской Центр Учета и Экономии ресурсов 37 206
243
57 ООО Купол ООО Купол 0 0
0

Последние отзывы о компаниях

29-09-2022 20:16 о «Аршин»
Рекомендую эту компанию
Хочу оставить положительный отзыв о компании Аршин, вдруг кому пригодится. Мастер приехал, всё заменил, опломбировал, , всё объяснил, никаких дополнительных услуг не навязывал и сам заполнил документы. Цена приемлемая!
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29-09-2022 15:34 о «СТЭК»
Рекомендую эту компанию
Отличный и оперативный сервис. Мастер приехал на следующий день после вызова. Все очень профессионально, даже бахилы были с собой. Очень доволен и рекомендую всем!
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29-09-2022 14:25 о «Доступный Сервис»
Рекомендую эту компанию
Читаю отзывы клиентов ООО "Доступный сервис" и удивляюсь количеству отрицательных оценок работы компании.  Услугами этой компании пользуюсь с 2018 года. Выбрал эту компанию по территориальному принципу (самая близкая к моему дому) и не жалею. Нареканий к работе мастеров и диспетчеров у меня нет. 05.09.2022 г. отправил заявку на проведение поверки счётчика горячей воды. Через короткое время позвонила диспетчер, перечислила услуги, которые фирма может предоставить (например отправку акта о проведении поверки счётчика в управляющую компанию), но не настаивала на их получении и оформила заявку. Сегодня, 07.09.2022 г., позвонил мастер и сообщил , что прибудет через час., прибыл раньше, провёл поверку счётчика, прочитал небольшую лекцию о мошенниках. Заявку №648937 исполнял мастер Фадеев А.В. (так указано в кассовом чеке, который он выдал мне. За поверку я заплатил 750 руб. Фадееву А.В. (не спросил его имя и отчество) желаю ему и его близким здоровья и большого счастья. Рекомендую Компанию "Доступный Сервис". Не принимайте это за рекламу.
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Установка счетчиков воды в Москве и Московской области

Жители большого мегаполиса и его окрестностей привыкли к существенным ежемесячным тратам, значительную часть которых составляет плата за коммунальные услуги. Уменьшить величину расходов можно разными способами, а начать легче всего с водомеров.

Что же хорошего в приборах учета воды? На первый взгляд, в квартире появляются новые устройства, которые необходимо обслуживать, осматривать – хотя бы для того, чтобы снять показания, – да еще и передавать значения ИПУ каждый месяц.

Но водосчетчики окупятся уже в первые месяцы использования, ведь теперь придется платить только за фактически израсходованные водные ресурсы по специальным тарифам, а не по показателям общедомового потребления и увеличенному среднему тарифу.

Еще одно преимущество заключается в том, что, наконец, жители квартиры смогут увидеть, сколько реально они потребляют воды и начать этот процесс контролировать.

Можно, допустим, передвигать время стирки на ночные часы и элементарно закрывать кран во время утренних/вечерних гигиенических процедур.

Если кажущаяся сложность видится в передаче данных с приборов учета, то и об этом не стоит беспокоиться, ведь показания легко передать дистанционно: на Портале государственных услуг, с помощью приложения в мобильном телефоне и даже по смс (подробности есть здесь).

Как устанавливаются водосчетчики?

Установка водосчетчиков на любые виды труб – процесс достаточно трудоёмкий, но имеющие лицензию компании справляются с ним очень оперативно. В общем виде процедура эта, как в столице, так и области происходит таким образом. Сначала счетчики воды регистрируют, как правило, в ЕИРЦ.

Затем их монтируют, пломбируют и составляют акт ввода в эксплуатацию. Момент составления акта является отправной точкой на пути к бережному потреблению воды и началом к оплате только тех водных ресурсов, которыми Вы реально пользовались. Обычно исправные приборы охраняют бюджет квартирантов и не беспокоят следующие 4-6 лет (срок службы зависит от информации в паспорте на ИПУ) до момента поверки.

Но и с поверкой у Вас не возникнет проблем, эту процедуру также осуществляют множество организаций.

Установку счетчиков воды в любом районе Москвы и Московской области осуществляют специализированные компании. Прочитать отзывы и ознакомиться с рейтингом фирм можно здесь: https://ovode-rating.store

Берегите воду и экономьте свой бюджет!

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Как не переплатить за установку счетчиков

Поверка счетчиков воды


Смотреть все видео о водосчетчиках

В рейтинге компаний Москвы, занимающихся установкой приборов учета воды, есть как добросовестные организации, так и не очень.

Выбрать одну из более 30 компаний очень сложно, ведь не каждый день сталкиваешься с необходимостью поверить или установить ИПУ (индивидуальный прибор учета).

Поделитесь отзывами об установке счетчиков воды, отзывами о поверке счетчиков воды — тем самым вы поможете другим жителям нашего города определить компании, которые смогут качественно выполнить работу.

Отзывы — это то, что несомненно станет большим подспорьем при выборе компании по установке счетчиков воды или их обслуживанию.

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