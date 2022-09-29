Общий рейтинг компаний Москвы по установке счетчиков воды, поверке и замене. Отзывы реальных клиентов.

Здесь Вы можете: сравнить компании, сравнить цены на услуги, написать отзыв о компании
|Место в рейтинге
|Логотип компании
|Название компании
|Голоса
|Проголосовать
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|Читать / оставить отзыв
|За
|Против
|За
|Против
|1
|СТЭК
|526
|94
|
620
|2
|РЦСМ
|400
|27
|
427
|3
|Mosmetrolog.ru
|130
|7
|
137
|4
|Аршин
|122
|5
|
127
|5
|ММ ЦЕНТР
|112
|1
|
113
|6
|СтройУчетСервис
|160
|96
|
256
|7
|Межрегиональный центр стандартизации и метрологии
|243
|179
|
429
|8
|ВодоПроект
|110
|48
|
158
|9
|ДБУ Поверка
|84
|22
|
106
|10
|МосМетроУчет-ДБУ
|75
|19
|
94
|11
|Эталон-Сервис
|176
|128
|
304
|12
|ИР-сервис
|139
|96
|
235
|13
|ЖКХ-СЕРВИС
|177
|134
|
311
|14
|ЕИРЦ-Групп
|65
|24
|
89
|15
|МосВодоМир
|40
|5
|
45
|16
|ООО "ВОДОМЕР СЕРВИС"
|30
|2
|
32
|17
|Единый Центр Экономии Ресурсов
|169
|146
|
315
|18
|ЭкономМонтажСервис
|46
|29
|
75
|19
|Мосспецсервис
|138
|123
|
261
|20
|Мосбытэнерго
|26
|14
|
40
|21
|Московская Реконструкция
|36
|24
|
60
|22
|СтройГарант
|137
|126
|
263
|23
|МОНТАЖСЕРВИС
|10
|0
|
10
|24
|СантехСервис
|12
|2
|
15
|25
|Научно производственная фирма «ПЕНТА»
|21
|11
|
32
|26
|Универсал групп
|134
|125
|
259
|27
|ООО СПК Экономи
|34
|30
|
64
|28
|Ростест
|14
|12
|
26
|29
|Мос-Водомонтаж
|5
|3
|
8
|30
|Metrit
|1
|0
|
1
|31
|Точный результат
|0
|0
|
0
|32
|ООО «ТПС»
|0
|0
|
0
|33
|Свэк
|5
|6
|
11
|34
|Ресурс
|0
|1
|
1
|35
|Мосводоуправление
|21
|23
|
44
|36
|Монтаж Ир-сервис (МИРС)
|4
|6
|
10
|37
|Водоучет Сервис
|46
|48
|
94
|38
|Мультисантехника
|3
|5
|
8
|39
|Мосводоучет
|18
|21
|
39
|40
|АКВАМЕТР
|0
|3
|
3
|41
|СЦ МосВодоЭкономия
|4
|9
|
13
|42
|Ценнер-Водоприбор Лтд.
|7
|12
|
19
|43
|АВТ-Сервис МосПоверка
|2
|9
|
11
|44
|СпецВодоРесурс
|16
|24
|
40
|45
|Водоучет (Зел.АО)
|6
|17
|
23
|46
|Злата
|11
|25
|
36
|47
|ВодоучетЖКХ
|13
|28
|
41
|48
|МосВодоСервис
|16
|33
|
49
|49
|Доступный Сервис
|39
|57
|
96
|50
|Инженерная служба
|1
|21
|
22
|51
|МОСЭНЕРГОСБЫТ
|5
|33
|
38
|52
|Спец Монтаж
|96
|143
|
239
|53
|Мультисистема
|103
|152
|
255
|54
|H2O-Технологии
|91
|143
|
234
|55
|Сантехучет
|15
|79
|
94
|56
|Городской Центр Учета и Экономии ресурсов
|37
|206
|
243
|57
|ООО Купол
|0
|0
|
0
Жители большого мегаполиса и его окрестностей привыкли к существенным ежемесячным тратам, значительную часть которых составляет плата за коммунальные услуги. Уменьшить величину расходов можно разными способами, а начать легче всего с водомеров.
Что же хорошего в приборах учета воды? На первый взгляд, в квартире появляются новые устройства, которые необходимо обслуживать, осматривать – хотя бы для того, чтобы снять показания, – да еще и передавать значения ИПУ каждый месяц.
Но водосчетчики окупятся уже в первые месяцы использования, ведь теперь придется платить только за фактически израсходованные водные ресурсы по специальным тарифам, а не по показателям общедомового потребления и увеличенному среднему тарифу.
Еще одно преимущество заключается в том, что, наконец, жители квартиры смогут увидеть, сколько реально они потребляют воды и начать этот процесс контролировать.
Можно, допустим, передвигать время стирки на ночные часы и элементарно закрывать кран во время утренних/вечерних гигиенических процедур.
Если кажущаяся сложность видится в передаче данных с приборов учета, то и об этом не стоит беспокоиться, ведь показания легко передать дистанционно: на Портале государственных услуг, с помощью приложения в мобильном телефоне и даже по смс (подробности есть здесь).
Установка водосчетчиков на любые виды труб – процесс достаточно трудоёмкий, но имеющие лицензию компании справляются с ним очень оперативно. В общем виде процедура эта, как в столице, так и области происходит таким образом. Сначала счетчики воды регистрируют, как правило, в ЕИРЦ.
Затем их монтируют, пломбируют и составляют акт ввода в эксплуатацию. Момент составления акта является отправной точкой на пути к бережному потреблению воды и началом к оплате только тех водных ресурсов, которыми Вы реально пользовались. Обычно исправные приборы охраняют бюджет квартирантов и не беспокоят следующие 4-6 лет (срок службы зависит от информации в паспорте на ИПУ) до момента поверки.
Но и с поверкой у Вас не возникнет проблем, эту процедуру также осуществляют множество организаций.
Установку счетчиков воды в любом районе Москвы и Московской области осуществляют специализированные компании. Прочитать отзывы и ознакомиться с рейтингом фирм можно здесь: https://ovode-rating.store
Берегите воду и экономьте свой бюджет!";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}
Как не переплатить за установку счетчиков
Поверка счетчиков воды
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